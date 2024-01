Viridian Therapeutics Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor für Viridian Therapeutics hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, weshalb wir dieses Kriterium als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Viridian Therapeutics in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 20,24 USD für die Aktie von Viridian Therapeutics. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,87 USD, was einem Unterschied von +12,99 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,51 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,87 USD um +30,61 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Viridian Therapeutics daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 7 Einstufungen "Gut" sind, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 43,5 USD, was einem potentialen Anstieg um 90,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 22,87 USD entspricht. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viridian Therapeutics-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (33,6) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Viridian Therapeutics.