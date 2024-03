Virginia National Bankshares Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Virginia National Bankshares beträgt 46,96, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 52,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs von Virginia National Bankshares mit 29,81 USD derzeit -7,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,09 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Virginia National Bankshares eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Daher erhält Virginia National Bankshares von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Virginia National Bankshares in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auf dieser Stufe insgesamt ein "Neutral"-Rating.