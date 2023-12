Virginia National Bankshares Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Virginia National Bankshares-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,09 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,71 USD liegt, was einer Abweichung von +10,94 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die gleiche Berechnung auf Grundlage der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 31,34 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +17,13 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen. Somit erhält die Virginia National Bankshares-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Virginia National Bankshares-Aktie beträgt 36,16, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Virginia National Bankshares besonders positiv diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden konnten. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Virginia National Bankshares insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Virginia National Bankshares festgestellt wurden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.