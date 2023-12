Virgin Wines UK Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse zeigt, dass Virgin Wines UK derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,24 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 36,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 37,53 GBP, was einer Abweichung von -2,74 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (58,82) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Virgin Wines UK.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Stimmungsänderung für Virgin Wines UK war in letzter Zeit kaum spürbar. Daher wird auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Anleger in den sozialen Medien und in den aktuellen Nachrichten neutral gegenüber Virgin Wines UK eingestellt sind. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.