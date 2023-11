Virgin Wines UK Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Sentiment und der Buzz rund um Virgin Wines Uk können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Virgin Wines Uk in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass Virgin Wines Uk momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 30,77, was bedeutet, dass Virgin Wines Uk hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Virgin Wines Uk wird damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in einer verstärkten Diskussion über positive Themen rund um das Unternehmen Virgin Wines Uk widerspiegelt. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und für das Anleger-Sentiment ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Wines Uk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,49 GBP. Der letzte Schlusskurs (38,5 GBP) weicht somit -2,51 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 40,25 GBP und einer Abweichung von -4,35 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Unterm Strich erhält die Virgin Wines Uk-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.