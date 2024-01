Virgin Wines UK Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Virgin Wines Uk durchgeführt. Der RSI7 für das Unternehmen liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Virgin Wines Uk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Virgin Wines Uk in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gibt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Virgin Wines Uk in etwa genauso häufig wie üblich diskutiert wird, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Anleger haben Virgin Wines Uk in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Virgin Wines Uk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 38,05 GBP lag, was aktuell ähnlich ist (Unterschied +1,18 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Entwicklung, mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,38 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Virgin Wines Uk-Aktie daher auch auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating versehen.