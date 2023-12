Virgin Wines UK Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Virgin Wines Uk ergibt sich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Virgin Wines Uk überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 28,57, was darauf hindeutet, dass Virgin Wines Uk überverkauft ist, was dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung einbringt. Insgesamt erhält das Virgin Wines Uk-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit der Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Virgin Wines Uk hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Virgin Wines Uk, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 38,56 GBP für den Schlusskurs der Virgin Wines Uk-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,5 GBP, was einer Abweichung von -2,75 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der oft im Rahmen der Charttechnik analysiert wird, zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 38,21 GBP eine nahezu gleiche Abweichung von -1,86 Prozent, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Virgin Wines Uk-Aktie vergeben wird. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Virgin Wines Uk in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung für Virgin Wines Uk.