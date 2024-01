Virgin Wines UK Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Virgin Wines Uk wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt ebenfalls 47,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Netzwerken. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im Rahmen der üblichen Aktivität. Somit erhält Virgin Wines Uk in Bezug auf das Sentiment und die Buzz-Bewertung ebenfalls ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Virgin Wines Uk-Aktie sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der langfristigen Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 38,15 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 38,5 GBP liegt. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für Virgin Wines Uk.