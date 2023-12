Virgin Money Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Virgin Money UK":

Die Analyse der Aktienkurse von Virgin Money Uk basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Virgin Money Uk diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie die Bewertung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Virgin Money Uk mit einer Ausschüttung von 4,05 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,3 %) niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,2 ist Virgin Money Uk deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken", was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Mit einem RSI von 23,47 wird die Situation als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält Virgin Money Uk in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".