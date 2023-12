Virgin Money Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Virgin Money UK":

Die technische Analyse der Virgin Money Uk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 157,42 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs 163,15 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,64 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 155,63 GBP, was eine Distanz von +4,83 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien für Virgin Money Uk mittelmäßig ist, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Virgin Money Uk in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern positiv bewertet wurde. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Virgin Money Uk mit einer Dividendenquote von 4,05% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,29%) niedriger. Die Differenz von 1,24 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".