Virgin Money Aktie: Bloß aufpassen!

Die Dividendenpolitik von Virgin Money UK wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 4 liegt, was eine negative Differenz von -1,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Virgin Money UK verzeichnet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer und einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Anlegeraufmerksamkeit hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Virgin Money UK langfristig als "Neutral", basierend auf 18 vorliegenden Analystenbewertungen. Von diesen wurden 2 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 21,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Virgin Money UK ergibt eine Ausprägung von 44,13 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 43,52 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.