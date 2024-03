Mit Virgin Galactic wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben einen wesentlichen Einfluss auf das Bild einer Aktie. Bei Virgin Galactic hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Virgin Galactic liegt auf 7-Tage-Basis bei 53,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 49,71 keine Über- oder Unterbewertung an. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse der Virgin Galactic-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 2,56 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,67 USD, was einen Unterschied von -34,77 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-12,57 Prozent) darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Virgin Galactic in den letzten Tagen. Es gab fünf positive und drei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Virgin Galactic eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.