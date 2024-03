Virgin Galactic Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Virgin Galactic-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 2,54 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -35,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,88 USD zeigt sich eine negative Entwicklung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag (-13,3 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in sozialen Medien und Plattformen bezüglich Virgin Galactic wird als neutral bewertet. Obwohl die Kommentare neutral waren, haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf Basis der letzten 7 und 25 Handelstage einen neutralen Wert für Virgin Galactic. Sowohl der RSI7 (44) als auch der RSI25 (54,27) lassen keine Über- oder Unterkäufe des Wertpapiers erkennen, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird Virgin Galactic auch auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating bewertet.