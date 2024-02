Virgin Galactic Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Schwankungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Virgin Galactic-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 81,17 über dem empfohlenen Wert und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Galactic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur 1,74 USD beträgt. Das ergibt eine Abweichung von -38,73 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,2 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Virgin Galactic positiv sind. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Virgin Galactic-Aktie.