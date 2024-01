Virgin Galactic Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Virgin Galactic als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 der Virgin Galactic-Aktie liegt bei 58,54, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 69,43, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine wichtige Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Virgin Galactic eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für Virgin Galactic.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Galactic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,88 USD mit dem aktuellen Kurs (1,89 USD) eine Abweichung von -34,38 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,23 USD unter dem letzten Schlusskurs (-15,25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Virgin Galactic veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".