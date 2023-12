Virgin Galactic Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) der Virgin Galactic liegt derzeit bei 27,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analystenbewertung ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Virgin Galactic, da 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was zu einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 51,52 Prozent führen würde und daher auch als "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht ist die Virgin Galactic derzeit +36,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -15,38 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen und an vier Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.