Virgin Galactic Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Virgin Galactic-Aktie wurde in letzter Zeit aus technischer Sicht negativ bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,85 USD liegt 32,73 Prozent unter dem GD200 von 2,75 USD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 2,14 USD deutet mit einem Abstand von -13,55 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren gering, und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls niedrig. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 von 59 eine neutrale Lage an. Somit erhält die Virgin Galactic in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Virgin Galactic-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung als neutral bewertet.

