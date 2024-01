Virgin Galactic Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Virgin Galactic-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, da der Kurs von 2,37 USD nun um +15,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies zeigt eine kurzfristig positive Tendenz. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung, da die Aktie um -21,52 Prozent unter dem GD200 liegt. Somit lässt sich die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" betrachten.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Virgin Galactic-Aktie. Der RSI7 liegt bei 49,25 und der RSI25 bei 45,16, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Virgin Galactic war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, wobei in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Virgin Galactic zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Virgin Galactic aktuell aus technischer und anlegerbezogener Sicht neutral bewertet werden kann, wobei einige positive Signale in Bezug auf die Stimmungsänderung zu erkennen sind.