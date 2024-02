Virgin Galactic Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezogen werden. Der RSI der Virgin Galactic liegt bei 52,31, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Virgin Galactic in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde über Virgin Galactic deutlich mehr diskutiert als normal und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Virgin Galactic von 1,76 USD mit -35,77 Prozent Entfernung vom GD200 (2,74 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 2,13 USD ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Virgin Galactic-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Virgin Galactic in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Schlecht" für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".