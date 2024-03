Virgin Galactic Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Virgin Galactic-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,62 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,63 USD liegt und somit einen Abstand von -37,79 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,98 USD, was einer Differenz von -17,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Virgin Galactic liegt auf 7-Tage-Basis bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,65 Punkten, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Virgin Galactic überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Virgin Galactic-Aktie ein "Gut"-Rating.