Virgin Galactic Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Virgin Galactic-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,88 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,95 USD weicht somit um -32,29 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,23 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,56 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Virgin Galactic-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Virgin Galactic. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Virgin Galactic liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 für die Virgin Galactic liegt bei 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die Virgin Galactic-Aktie aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Virgin Galactic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments und eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des RSI und der weichen Faktoren.