Virgin Galactic Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Bei Virgin Galactic gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Virgin Galactic für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Jedoch standen in den vergangenen Tagen besonders negative Themen im Fokus der Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,35 USD für die Virgin Galactic-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,2 USD, was einem Unterschied von -34,33 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht begründet. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,77 USD, was einen Anstieg von +24,29 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Virgin Galactic daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für Virgin Galactic abgegeben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Virgin Galactic vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 81,82 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 4 USD, was als "Gut"-Einschätzung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine Gesamtbewertung von "Gut".