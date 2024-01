Virgin Galactic Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Bezogen auf die Virgin Galactic-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 41,84, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media gibt es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Virgin Galactic. Es gibt keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Virgin Galactic unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Analystenbewertungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Virgin Galactic-Aktie abgegeben wurde, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 63,27 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,03 USD für die Virgin Galactic-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,45 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen mit einem letzten Schlusskurs von 2,05 USD eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Virgin Galactic für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.