Virgin Galactic Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Virgin Galactic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,56 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,67 USD, was einem Unterschied von -34,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,91 USD (-12,57 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Virgin Galactic-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Virgin Galactic liegt bei 53,57 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,71 eine Neutralität an. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Virgin Galactic. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, mit sechs Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Virgin Galactic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Virgin Galactic in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Virgin Galactic auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.