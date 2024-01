Virgin Galactic Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Stimmungsbild und der Buzz um Virgin Galactic haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend erhält Virgin Galactic daher für diesen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Virgin Galactic diskutiert, und an sieben Tagen überwog die positive Kommunikation. An drei Tagen war jedoch die negative Kommunikation vorherrschend. Aktuell, während der letzten ein bis zwei Tage, überwiegen erneut die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Virgin Galactic auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Virgin Galactic zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Virgin Galactic weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Virgin Galactic-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Virgin Galactic derzeit bei 1,95 USD und ist damit -11,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -33,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.