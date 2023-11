Virgin Galactic Aktie: Ist es vollbracht?

Langfristige Stimmungslage rund um die Virgin Galactic-Aktie wurde analysiert. Dabei ergibt sich eine mittlere Aktivität der Diskussionen und Beiträge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Änderung der Stimmung war negativ, also ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Technische Analyse zeigt ein überkauftes Signal für Virgin Galactic (Relative Strength Index: 78,95). Eine Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt ein neutrales Signal (RSI25: 62). Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Privaten Nutzern in sozialen Medien bewerten Virgin Galactic als neutral in den vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten geben der Virgin Galactic-Aktie eine langfristige Einschätzung als "Neutral". Das Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was einer erwarteten Performance von 181,69 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.