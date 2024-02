Virgin Galactic Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse zeigt, dass die Virgin Galactic-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,87 USD liegt, was einer Abweichung von 32,97 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,16 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls auf einen Abwärtstrend hinweist. Somit erhält die Virgin Galactic-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung für Virgin Galactic. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Virgin Galactic-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI bei 40,91 für die letzten 7 Tage als auch der RSI25 bei 65 für die letzten 25 Tage deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin.

Insgesamt wird die Aktie von Virgin Galactic somit auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.