Virgin Galactic Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Virgin Galactic-Aktie befindet sich derzeit 21,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt die Einschätzung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -30,09 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Virgin Galactic festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Virgin Galactic-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Virgin Galactic.