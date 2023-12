Virgin Galactic Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktie der Virgin Galactic wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer neutralen Einstufung versehen. Es gab keine gut oder schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 56,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Angaben ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" von den Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Virgin Galactic war überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Virgin Galactic liegt bei 11,76, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Virgin Galactic.