Virgin Galactic Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Virgin Galactic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,34 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 2,09 USD, was einem Abstand von +11,96 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Virgin Galactic in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten hat. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 4 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 70,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Daher erhält Virgin Galactic in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Virgin Galactic-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Virgin Galactic daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Virgin Galactic-Aktie enthalten. In den letzten Tagen waren jedoch weder stark positive noch stark negative Themen rund um das Unternehmen zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Virgin Galactic-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysen erhält, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.