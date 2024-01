Virgin Galactic Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI werden 7- und 25-Tage-Basis für Virgin Galactic herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Virgin Galactic überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger Schwankungen. Entgegen dem RSI7 ist Virgin Galactic hier weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Virgin Galactic-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Virgin Galactic keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen in sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Virgin Galactic für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Virgin Galactic besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Virgin Galactic auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist Virgin Galactic derzeit -11,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -33,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.