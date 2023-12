Virgin Galactic Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Stärke-Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Virgin Galactic liegt bei 41,57, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 41,03 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Galactic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,08 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,6 USD, was einem Unterschied von -15,58 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (1,98 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+31,31 Prozent), was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Virgin Galactic-Aktie also als "neutral" eingestuft.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine "neutrale" Einschätzung für die Virgin Galactic, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Virgin Galactic liegt bei 4 USD, was einer Entwicklung um 53,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Virgin Galactic-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft.