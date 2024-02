Virgin Galactic Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung unter den Anlegern. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen eher negative Themen überwogen. In Bezug auf das Unternehmen Virgin Galactic gab es ebenfalls vermehrt negative Gespräche unter den Anlegern. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Rahmen hat die Aktie von Virgin Galactic in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Virgin Galactic daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Virgin Galactic-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,83 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,66 USD, was einem Unterschied von -41,34 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2,19 USD unter dem letzten Schlusskurs (-24,2 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Virgin Galactic daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Virgin Galactic liegt bei 89,19, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Virgin Galactic liegt bei 80, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.