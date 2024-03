Virgin Galactic Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Virgin Galactic-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 55, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,96 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einstufung für Virgin Galactic.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung einen negativen Trend, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung für Virgin Galactic.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Obwohl vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien verzeichnet wurden, war das Interesse an Virgin Galactic in den letzten Tagen weder positiv noch negativ. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Virgin Galactic-Aktie bei 2,59 USD, was zu einer negativen Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1,72 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt einen negativen Trend. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.