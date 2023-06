Virgin Galactic-Aktie: Auf ins All mit +40%

Am Freitagmorgen schoss die Virgin Galactic-Aktie (WKN: A2PTTF) mit einem Kursplus von über +40% im wahrsten Sinne des Wortes in den Weltraum. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens ist zwar notorisch volatil, doch seit Jahresbeginn können sich Anleger über Kursgewinne von über +50% freuen. Was steckt hinter der Euphorie?