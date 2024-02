Die Virco Mfg-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Virco Mfg erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 146,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") liegt die Rendite jedoch um 98,25 Prozent unter dem Durchschnitt (244,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -4,06 Prozent, wobei Virco Mfg aktuell 150,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virco Mfg liegt bei 6,86, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 53. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung bei Virco Mfg gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt, weshalb das Sentiment-Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Virco Mfg in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Aktie von Virco Mfg hin. Negative Meinungen und Themen häuften sich in den vergangenen Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Aktie von Virco Mfg aufgrund der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.