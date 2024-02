Virco Mfg Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Virco Mfg wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +35,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Virco Mfg-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,68 USD mit dem aktuellen Kurs (9,07 USD) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (9,07 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (11,16 USD) um -18,73 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung, und insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,86, was bedeutet, dass die Börse 6,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Virco Mfg zahlt. Dieser Wert liegt 87 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", welcher momentan bei 53 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Virco Mfg eine Dividendenrendite von 0,68 % aus, was 4,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 % liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.