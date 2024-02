Virco Mfg Aktie: In Lauerstellung

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Virco Mfg als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Virco Mfg-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 59,01, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 64,91, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Virco Mfg-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,68 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (9,07 USD) eine Abweichung von +35,78 Prozent auf. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs mit 11,16 USD des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) unter diesem Durchschnitt (-18,73 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde auch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Virco Mfg diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Virco Mfg gegenüber dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,68 % aus, was 4,53 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,21 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".