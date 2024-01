Virco Mfg Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Derzeit gibt es einige interessante Entwicklungen rund um die Aktie von Virco Mfg. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Virco Mfg zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine deutliche Unterbewertung um 91 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität rund um die Aktie wurden untersucht. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionen deutet auf eine positive Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Jahresperformance und Rendite im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat die Aktie von Virco Mfg eine gute Entwicklung gezeigt. Mit einer Rendite von 81,46 Prozent liegt sie deutlich über dem Durchschnitt von 6,57 Prozent in der Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Virco Mfg aktuell bei 5,59 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,27 USD, was einen Abstand von +119,5 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +47,48 Prozent im positiven Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Beurteilung der Aktie von Virco Mfg auf Basis der verschiedenen Faktoren.

