Virco Mfg Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividendenrendite von Virco Mfg liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Diskussionsintensität der Aktie von Virco Mfg in den letzten Monaten zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Virco Mfg in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Virco Mfg liegt bei 15,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, die zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Virco Mfg in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Virco Mfg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 81,46 %, während ähnliche Aktien in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 76,48 % stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,99 % für Virco Mfg. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Virco Mfg um 55,11 % über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.