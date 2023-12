Vir Biotechnology Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Aktien liefert. Der RSI für die Vir Biotechnology-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage RSI-Wert von 41,88 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Vir Biotechnology-Aktie.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionen und die Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Vir Biotechnology-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Beobachtungen zur Anlegerstimmung auf sozialen Medienplattformen spiegeln ebenfalls eine positive Einschätzung des Unternehmens wider, wodurch auch hier das Unternehmen als "Gut" bewertet wird. Schließlich schätzen Analysten die Vir Biotechnology-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 41,5 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen. Keine Aktualisierungen von Analysten zu Vir Biotechnology liegen aus dem letzten Monat vor.