Vir Biotechnology Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Es gab sechs Tage, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vir Biotechnology diskutiert. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Vir Biotechnology vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine Analystenupdates zu Vir Biotechnology aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 306,07 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 41,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vir Biotechnology-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,67 USD. Der letzte Schlusskurs (10,22 USD) weicht somit um -38,69 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (9,18 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+11,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Vir Biotechnology-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Vir Biotechnology hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, weshalb Vir Biotechnology dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Vir Biotechnology-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vir Biotechnology jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vir Biotechnology-Analyse.

Vir Biotechnology: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...