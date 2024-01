Vir Biotechnology Aktie: Was war das denn?

Die Vir Biotechnology-Aktie wird derzeit unter Berücksichtigung der technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 16,54 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 10,06 USD beträgt -39,18 Prozent. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,24 USD, was einer Differenz von +8,87 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine neutrale Bewertung.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, fallen größtenteils positiv aus. Von insgesamt 6 Bewertungen entfallen 5 auf "Gut" und 1 auf "Neutral", während keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 41,5 USD, was einer Entwicklung um 312,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vir Biotechnology-Aktie beträgt 48,87 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beläuft sich auf 47,86 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein neutrales Rating.

Die Bewertung basierend auf sozialen Medien ergibt ebenfalls ein neutrales Ergebnis. Zwar waren die Kommentare größtenteils negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um die Vir Biotechnology-Aktie als neutral eingestuft.