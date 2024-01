Vir Biotechnology Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Vir Biotechnology-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 41,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 304,09 Prozent bedeutet. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über Vir Biotechnology, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu Vir Biotechnology war jedoch normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vir Biotechnology-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt wird die Vir Biotechnology-Aktie von Analysten positiv, von Marktteilnehmern und Anlegern jedoch negativ bewertet. Die technische Analyse deutet auf eine neutrale Position hin.