Vir Biotechnology Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Vir Biotechnology-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 51,93 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war ebenfalls rückläufig, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Vir Biotechnology-Aktie bei 12,35 USD, während der aktuelle Kurs bei 10 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,03 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 10,18 USD, was zu einem Abstand von -1,77 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und deutet darauf hin, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien über die Vir Biotechnology-Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.