Vir Biotechnology Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Vir Biotechnology 5-mal die Bewertung "Gut", 1-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" verliehen. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Vir Biotechnology-Aktie liegt bei 9,96 USD, basierend darauf erwarten die Analysten eine Entwicklung von 316,67 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 41,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet und führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 17,12 USD liegt, was einem Abwärtstrend von 41,82 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,96 USD entspricht. Auf dieser Basis erhält Vir Biotechnology daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 8,99 USD, was einem Aufwärtstrend von 10,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vir Biotechnology-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (33) als auch der 25-Tage-RSI (35,18) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vir Biotechnology daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Bewertung von Vir Biotechnology auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.