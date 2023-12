Vipshop Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Vipshop hat in der technischen Analyse einige interessante Entwicklungen gezeigt. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 15,67 USD und der Aktienkurs schloss bei 16,53 USD, was einen Abstand von +5,49 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,33 USD, was einer Differenz von +7,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung von "Gut" basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vipshop liegt bei 10,24, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,45, was für 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vipshop insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose liegt bei 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,84 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Vipshop daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen.