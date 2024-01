Vipshop Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite von Vipshop liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,37 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Vipshop wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Vipshop daher in diesem Bereich ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Vipshop-Aktie einen Wert von 31,1 für den RSI7 (sieben Tage) und 39,05 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vipshop beträgt derzeit 9,11 und liegt somit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Vipshop in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.