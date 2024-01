Vipshop Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Vipshop ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vipshop-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 29,69, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 44,41, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Dividendenrendite weist Vipshop derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Internet & Katalog Einzelhandel") von 3,37 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Vipshop mit einer Rendite von 64,13 Prozent mehr als 53 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Vipshop mit 67,69 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -3,56 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie von Vipshop eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Vipshop in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".