Vipshop Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse von Vipshop-Aktien zeigt positive Trends. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Aufwärtstrend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,54 USD liegt, was einer Abweichung von +11,22 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem 50-Tage-Durchschnitt, der bei 15,52 USD liegt und damit eine Abweichung von +13,02 Prozent aufweist. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Vipshop-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vipshop-Aktie liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 38,11 führt zu einem neutralen Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Vipshop.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Vipshop eine Rendite von 64,13 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Vipshop mit 68,97 Prozent weit über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vipshop liegt mit 9,11 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.